PLL LOT w sezonie letnim zwiększą częstotliwość lotów na 25 trasach

PLL LOT w nadchodzącym sezonie letnim zwiększą częstotliwość rejsów na 25 trasach - poinformowała w poniedziałek spółka. Linia częściej poleci z Warszawy m.in. do Berlina, Krakowa, Budapesztu, Pragi, Los Angeles, Tokio czy Tel Awiwu, a także z Krakowa do Chicago.

- W tym roku - w porównaniu z sezonem letnim w 2017 r. - najwięcej rejsów - o siedem - przybędzie na trasach z Warszawy do: Krakowa (wzrost z 49 do 56 tygodniowo, czyli do ośmiu dziennie), Budapesztu (z 26 do 33 tygodniowo, do prawie pięciu dziennie) i Pragi (z 27 do 34 w tygodniu - do niemal pięciu dziennie) - czytamy.O pięć więcej rejsów tygodniowo będzie z Warszawy do Podgoricy, o cztery do Rzeszowa i Zagrzebia, a o trzy do Charkowa i Wenecji.Częstotliwość operacji wzrośnie też na trasach z Warszawy: do Los Angeles (z czterech do sześciu tygodniowo), Nowego Jorku JFK (z dziewięciu do dziesięciu), do Tokio (z czterech do pięciu) z Krakowa do Chicago (z jednego do dwóch), a także na trasach z Warszawy m.in. do Tel Awiwu, Erywania, Belgradu, Sankt Petersburga i Sofii.Na ten rok LOT ogłosił uruchomienie 12 tras, m.in. z Warszawy do Singapuru, Billund, Dubrownika, Kowna, Moskwy-Domodiedowa.Jak dodała spółka, od 1 lipca br. między stolicami Polski i Niemiec LOT zaoferuje w sumie 20 połączeń tygodniowo, obecnie 12.- Od początku grudnia ubiegłego roku polski przewoźnik lata z Warszawy do Berlina i z powrotem dwa razy dziennie. Aby zbudować pełną ofertę pasażerską, LOT zwiększy swoją obecność na tej trasie - czytamy.Rejs z Lotniska Chopina do portu Tegel w Berlinie trwa ok. 1,5 godz. Połączenia są obsługiwane samolotami typu Embraer 170 (70 miejsc dla pasażerów), Bombardier Q400 (78 foteli) i Embraer 175 (82 fotele).Oprócz Berlina LOT lata do pięciu innych miast w Niemczech: Dusseldorfu, Frankfurtu, Hamburga, Monachium i Stuttgartu. Od maja pojawi się w Norymberdze.Poza zwiększeniem częstotliwości rejsów na trasie Warszawa-Berlin, LOT w letnim sezonie zwiększy częstotliwość lotów na 24 trasach, większości podczas wakacji.W 2017 r. LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów - o prawie 1,5 mln więcej osób niż rok wcześniej i o 2,5 mln więcej niż w 2015 r. Do 2020 r. LOT zakłada osiągnięcie ponad 10 mln przewiezionych pasażerów rocznie.W ub. roku przewoźnik odebrał cztery nowe samoloty: dwa Boeingi 787 Dreamliner i dwa B737 MAX 8. W 2018 r. do floty przewoźnika wejdzie 12 kolejnych maszyn: trzy B787-9 (większa wersja dreamlinera), trzy B737 MAX 8 i sześć Embraerów 195.Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa (99,856 proc. akcji) oraz TFS Silesia (0,144 proc. akcji).