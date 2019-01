Dachser rozwija sieć połączeń z Poznania do Niemiec

Autor: WNP.PL (Ireneusz Chojnacki)

03-01-2019 16:54

Dachser w ostatnich miesiącach uruchomił siedem dodatkowych połączeń drobnicowych z Poznania do Niemiec. Są to bezpośrednie linie do Frankfurtu nad Menem i innych lokalizacji w Hesji: Erlensee, Kassel i Homberga, a także do Bad Salzuflen w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz na północ kraju - do Stavenhagen i do Hamburga.

Dachser to operator, który w Polsce specjalizuje się w logistycznej obsłudze drobnicowych przesyłek w eksporcie, a Niemcy są dla naszego kraju największym partnerem handlowym. Tylko w I półroczu 2018 r. polscy producenci i dystrybutorzy wysłali tam towary o wartości ponad 30 mld euro, co oznaczało 10-procentowy wzrost rok do roku.





- Dla firm logistycznych, takich jak Dachser, przekłada się to na coraz większe zainteresowanie obsługą transportu w tym kierunku i rosnący wolumen przesyłek. W efekcie poznański oddział zwiększył liczbę destynacji w Niemczech, które jest w stanie obsłużyć w ciągu 24 godzin „od drzwi do drzwi” – wyjaśnia Rafał Owczarek, koordynator sprzedaży European Logistics w Dachser Polska.



Nowe połączenia obsługują zarówno eksport, jak i import. Oprócz 22 połączeń do Niemiec, Dachser Poznań ma także stałe codzienne linie drogowe do Holandii, Danii, Finlandii, a także Czech i Austrii, co łącznie daje 29 bezpośrednich międzynarodowych połączeń drobnicowych.



Dachser to firma rodzinna z siedzibą w Kempten w Niemczech. Dachser w 2017 roku osiągnął przychody w wysokości 6,12 miliarda euro. Tego samego roku dostawca usług logistycznych obsłużył w sumie 81,7 miliona przesyłek o łącznej masie wynoszącej 39,8 miliona ton. Operator posiada swoje struktury krajowe w 44 państwach.