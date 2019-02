Tak Niemcy przenoszą transport na tory. Jest prawie dwa razy taniej niż w Polsce

Autor: Piotr Stefaniak

05-02-2019 19:00

Rząd Niemiec zakłada do 2023 r. zmniejszenie od około 40 do 45 proc. opłat za dostęp przewoźników towarowych do infrastruktury kolejowej. Wiąże się to m.in. z dozwoloną pomocą publiczną, o co rząd wystąpił do Komisji Europejskiej, a ta udzieliła zgody. Poprawa konkurencyjności transportu kolejowego była warunkiem umowy koalicyjnej z 2018 r.

Wyższe koszty korzystania z infrastruktury kolejowej niż transportu drogowego z infrastruktury drogowej są jednym z czynników niższej konkurencji kolei i barierą w przyciąganiu masowego klienta.

Przepisy UE określają różne sposoby przekazania pomocy przedsiębiorstwom kolejowym, a jednym z nich jest obniżenie opłat w kosztach dostępu do infrastruktury.

Rząd Niemiec będzie rekompensował do 2023 r. przewoźnikom korzystającym z infrastruktury kolejowej stawki dostępu do niej, których wysokość jest równoważna niższym kosztom zewnętrznym transportu kolejowego niż drogowego.

Decyzje te entuzjastycznie wita Europejskie Stowarzyszenie Kolejowych Przewoźników Towarowych (ERFA), podkreślając, że przyjęte rozwiązania mogą być wzorem dla rządów innych krajów.

Punkt wyjścia Wysokie koszty korzystania z infrastruktury kolejowej są ciężarem dla przedsiębiorstw kolejowych, bowiem opłaty te są ważnym składnikiem kosztów działalności - przypomina ERFA.



„Przedsiębiorstwa kolejowe często czują, że płacą zbyt wiele. Zbyt wiele w relacji do tego, co w szczególności transport drogowy powinien płacić na pokrycie kosztów bezpośrednich, tj. dostępu do infrastruktury drogowej” - stwierdza ERFA.



Wyższe koszty są jednym z czynników niższej konkurencji kolei wobec innych rodzajów transportu i barierą w przyciąganiu masowego klienta. Ponadto przewoźnicy kolejowi są skazani na wzrost opłat za dostęp do torów, za czym niekoniecznie idzie poprawa jakości infrastruktury.



Dlatego „Obniżenie stawek opłat w Niemczech i przeniesienie tych niższych kosztów na odbiorców końcowych jest pozytywnym krokiem w kierunku pozyskiwania większego wolumenu towarów przez kolej. Umożliwi to poprawę oferty konkurencyjnej transportu szynowego wobec innych rodzajów transportu” - podkreśla ERFA. Podział kosztów Stowarzyszenie przypomina, że rządy krajów UE dofinansowują (w różnej skali) z budżetów państwa część kosztów funkcjonowania infrastruktury kolejowej. Pozostałe koszty muszą pokrywać jej zarządcy, dla których dochodem jest m.in. sprzedaż dostępu do torów dla przewoźników pasażerskich i towarowych.